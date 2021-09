ООН обвинила США в нарушении международного права из-за депортации беженцев

Вашингтон, 22 сентября. Массовая депортация гаитян из США без надлежащей процедуры по проверке их положения может противоречить международному праву. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"I was shocked by images of the deplorable conditions beneath the concrete highway overpass in Del Rio, Texas..."



High Commissioner @FilippoGrandi calls for the US to lift restrictions that deny most people the opportunity to request asylum in the country https://t.co/El45BPf1wE pic.twitter.com/roKIXe7950 — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) September 21, 2021

Он призвал правительство США снять ограничения, связанные с так называемым Разделом 42 — указом, применяемым с марта 2020 года для недопущения в страну людей с целью предотвратить распространение коронавируса. Благодаря данному инструменту власти могут выдворить мигрантов без шанса на получение убежища или других форм защиты.

«Власти отказывают во въезде большинству людей на юго-западной границе США без предоставления какой-либо возможности на получение убежища», — заявил Гранди.

I respectfully ask the White House to stop the media border ban. I took these photos of migrants walking up from the border. I was later removed by local law enforcement, saying they were under orders from US Customs and Border Protection. #gettyimages #mediaborderban pic.twitter.com/5Kbax8VU3w — John Moore (@jbmoorephoto) March 25, 2021

Он подчеркнул, что массовое выдворение людей в рамках Раздела 42 без проверки потребностей граждан в защите не соответствует нормам международного права и является принудительным возвращением беженцев.

Верховный комиссар ООН также выразил возмущение по поводу «тяжелых условий» во временных лагерях, организованных мигрантами под мостом на границе Мексики и США. Около 14 тысяч людей скопились на границе, недалеко от города Дель-Рио в штате Техас.

“400 yrs of settler colonialism, white supremacy, racist immigration policies, imperialism, & racial violence—in a single photo” said @johnedwinmason. Actually many versions in the dailies—& yes we’ll discuss “Haitian round up” on this week’s #chattingthepictures. ???? @PaulRatje pic.twitter.com/9jc38YG236 — Reading The Pictures (@ReadingThePix) September 20, 2021

«Мы обеспокоены снимками, которые мы увидели, а также тем, что всех мигрантов, беженцев и просителей убежища отправляют обратно в Порт-о-Пренс. Похоже, что власти не рассматривают в индивидуальном порядке ситуацию людей, из-за чего многие не получают защиту, в которой нуждаются», — отметила представительница пресс-службы Управления ООН по правам человека Марта Уртадо.

Президент США Джо Байден подвергся давлению по поводу приостановки депортации просителей убежища из Гаити. Особое беспокойство среди правозащитников вызвали снимки, распространившиеся в социальных сетях, на которых сотрудники пограничных служб используют поводья в качестве кнута против мигрантов.

President Biden faced pressure to halt the expulsion of asylum seekers to Haiti from a Texas border camp, as outrage grew over images of officials on horseback using reins as whips against migrants https://t.co/DZ7qaK1pcK pic.twitter.com/buABjM97Ef — Reuters (@Reuters) September 22, 2021

Количество гаитянских беженцев резко увеличилось после того, как Правительство США распространило статус «временно защищенных» на граждан страны, пострадавшей в августе от разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 2000 человек, и переживающей острый политический кризис после убийства президента Жовенеля Моиза.