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ООН обвинила США в нарушении международного права из-за депортации беженцев
Весь мир
ООН обвинила США в нарушении международного права из-за депортации беженцев
Global Look Press  /  Xin Yuewei / XinHua

Вашингтон, 22 сентября. Массовая депортация гаитян из США без надлежащей процедуры по проверке их положения может противоречить международному праву. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он призвал правительство США снять ограничения, связанные с так называемым Разделом 42 — указом, применяемым с марта 2020 года для недопущения в страну людей с целью предотвратить распространение коронавируса. Благодаря данному инструменту власти могут выдворить мигрантов без шанса на получение убежища или других форм защиты.

«Власти отказывают во въезде большинству людей на юго-западной границе США без предоставления какой-либо возможности на получение убежища», — заявил Гранди.

Он подчеркнул, что массовое выдворение людей в рамках Раздела 42 без проверки потребностей граждан в защите не соответствует нормам международного права и является принудительным возвращением беженцев.

Верховный комиссар ООН также выразил возмущение по поводу «тяжелых условий» во временных лагерях, организованных мигрантами под мостом на границе Мексики и США. Около 14 тысяч людей скопились на границе, недалеко от города Дель-Рио в штате Техас.

«Мы обеспокоены снимками, которые мы увидели, а также тем, что всех мигрантов, беженцев и просителей убежища отправляют обратно в Порт-о-Пренс. Похоже, что власти не рассматривают в индивидуальном порядке ситуацию людей, из-за чего многие не получают защиту, в которой нуждаются», — отметила представительница пресс-службы Управления ООН по правам человека Марта Уртадо.

Президент США Джо Байден подвергся давлению по поводу приостановки депортации просителей убежища из Гаити. Особое беспокойство среди правозащитников вызвали снимки, распространившиеся в социальных сетях, на которых сотрудники пограничных служб используют поводья в качестве кнута против мигрантов.

Количество гаитянских беженцев резко увеличилось после того, как Правительство США распространило статус «временно защищенных» на граждан страны, пострадавшей в августе от разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 2000 человек, и переживающей острый политический кризис после убийства президента Жовенеля Моиза.

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мигранты сша международное право
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