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Болгарский историк Сивилов: дни НАТО сочтены из-за AUKUS

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 13:15
Армия
Болгарский историк Сивилов: дни НАТО сочтены из-за AUKUS
nato.int  /  NATO

София, 22 сентября. Североатлантический альянс может исчезнуть из-за формирования нового союза AUKUS, созданного США, Британией и Австралией, считают болгарские аналитики.

Блок НАТО будет вытеснен новым альянсом из геополитического поля, после чего его дни будут сочтены, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов болгарского портала Investor.bg, которые сослались на мнение историка и координатора Евразийского центра «Via Evrazia» Александра Сивилова. По мнению специалиста, одним из важных факторов возможного исчезновения Североатлантического альянса является недовольство Франции из-за разорванного Австралией контракта на постройку субмарин для Канберры. Эксперт считает, что ввиду подобных обстоятельств Париж будет стремиться к проведению более независимой политики.

«Париж, вероятно, будет проводить гораздо более независимую политику. Важно, как Германия и Евросоюз отреагируют на этот спор. Весьма вероятно, что НАТО исчезнет как крупное североатлантическое образование», — отметил историк.

Вашингтон, Лондон и Канберра нацелены на «замыкание» Китая при помощи подобного трехстороннего союза, что вполне может у них получиться при условии подключения к пакту Японии, считает Сивилов. При помощи альянса с Австралией, США упрочили свои позиции, а австралийская сторона получила возможность нарастить военную мощь и стать верным партнером американцев в оборонной сфере, объяснил он.

Созданием трехстороннего альянса США нанесли удар и по Евросоюзу, считает эксперт. По его словам, информация о формировании AUKUS появилась всего за сутки до того, как европейцы обнародовали новую стратегию усиления своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Сивилов подчеркнул, что после этого ЕС утратил ощутимую часть своего геополитического значения.

Ранее аналитик из Франции Фредерик Отран заявил, что создание AUKUS продемонстрировало заинтересованность Соединенных Штатов лишь в собственной выгоде. По его словам, Париж потерял из-за американцев «контракт века» на постройку подводных лодок, от которого отказалась Австралия в пользу США и Великобритании.

Кроме того, о зыбком положении НАТО из-за AUKUS заявил и глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, передает телеканал «360». По его словам, на ближайшем саммите Североатлантического альянса в Мадриде будет обсуждаться пересмотр стратегии блока по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

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