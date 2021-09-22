Политолог Голованов: Путин и Меркель имеют схожий менталитет

Москва, 22 сентября. Будущему канцлеру Германии будет сложно установить душевные и дружеские взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным, считает политолог Михаил Голованов.

Общение действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель с российским президентом формировалось десятилетиями, подчеркнул эксперт. Путин и Меркель почти одновременно оказались на высоких постах и часто проводили встречи.

«Они ходили по одним и тем же улицам, читали одни и те же газеты», — рассуждает Михаил Голованов.

Президент РФ и канцлер ФРГ имеют схожий менталитет, а также оба имели отношение к ГДР. Владимир Путин свободно говорит по-немецки, а Меркель нередко употребляет русский язык в общении, подчеркивает эксперт. Новому канцлеру ФРГ будет непросто выстроить с Путиным такие же дружеские отношения, уверен Голованов. Однако двусторонние отношения Москвы и Берлина важнее межличностного общения, поэтому не должно возникнуть препятствий для конструктивного диалога, подытожил политолог.

Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал главных претендентов на кресло преемника Меркель. Сама канцлер в недавнем выступлении подняла тему внутренней политики, поддержав кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета, передавала НСН.