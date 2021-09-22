Раиси назвал военное присутствие США помехой для установления мира в Сирии и Ираке

Тегеран, 22 сентября. Президент Ирана Эбрахим Раиси по видеосвязи выступил с речью на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Он заявил о начале новой эпохи, в которой Исламская Республика намерена укреплять сотрудничество с другими государствами, особенно со странами-соседями.

Раиси вновь возложил вину за срыв ядерной сделки на Вашингтон, отказавшийся от выполнения ее условий и наложивший на Тегеран санкции, невзирая на регулярные доклады Международного агентства по атомной энергии, которые подтверждали соблюдение Ираном принятых договоренностей.

«Ядерное оружие не имеет места в оборонительной доктрине Тегерана», — заявил президент.

“The Islamic Republic considers useful talks whose ultimate outcome is the lifting of all oppressive sanctions,” Raisi said in a recorded speech to the UN General Assembly.https://t.co/Nrh5AbSIZm — Dawn.com (@dawn_com) September 22, 2021

Иранский лидер подчеркнул готовность продолжить переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ограничению ядерной программы и снятию всех санкций. В том числе, на поставку медицинских препаратов и оборудования.

Эти ограничения, которые не позволили в разгар пандемии коронавирусной инфекции импортировать достаточное количество вакцины, президент назвал «организованным преступлением» и показателем фиктивности заявлений США о борьбе за права человека. Однако, по словам Раиси, Исламская Республика не станет обсуждать дополнительные условия, на которых настаивают Соединенные Штаты — ракетную программу и отказ от поддержки региональных проиранских движений.

Также президент упомянул находящиеся в Сирии и Ираке американские войска, которые назвал помехой для установления мира в этих странах.

Iranian president Raisi now speaking at the UNGA. He said that the US did not exit Iraq and Afghanistan, it was expelled. Sanctions are the US's new method of war with the world. pic.twitter.com/6Xlzp2GRKo — Tovah Lazaroff (@tovahlazaroff) September 21, 2021

«Военное присутствие США в Сирии и Ираке является главным препятствием для осуществления воли народов этих стран. Свобода никогда не может быть принесена в вещмешках иностранных солдат. Сами правительства должны эффективно участвовать в этой деятельности», — заявил он.

Раиси подчеркнул, что американские войска были не выведены, а изгнаны из Афганистана и частично Ирака. При этом президент назвал несчастные случаи в ходе эвакуации из аэропорта Кабула одним из двух «эпизодов, вошедших в историю» наравне со штурмом здания Конгресса США во время президентских выборов — предыдущее правительство Ирана во главе с Хасаном Роухани объявило это происшествие «позором» для Вашингтона. Раиси отметил, что все эти события свидетельствуют лишь о том, что гегемония США в мире «ничем не подкреплена».

Также президент Ирана подверг резкой критике Израиль, назвав его «террористическим государством» и обвинив в блокаде сектора Газа, который был превращен им в «самую большую тюрьму в мире».

Iran a clear and immediate danger to the Middle East and world peace, says Israel FM. Iranian new government, headed by Raisi and most of its ministers, are the extremist face of a regime that encouraged terrorism and harmed Iranian citizens for 40+ years https://t.co/pELLpoO04G — Adam Milstein (@AdamMilstein) September 22, 2021

Вскоре после этого Тель-Авив опубликовал официальное заявление, в котором отметил, что речь Раиси была наполнена «ложью и цинизмом», и призвал международное сообщество не допустить разработки Ираном ядерного оружия. МИД Израиля назвал Исламскую Республику «непосредственной угрозой Ближнему Востоку и всему миру» и обвинил в поддержке терроризма в регионе.