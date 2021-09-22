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Раиси назвал военное присутствие США помехой для установления мира в Сирии и Ираке
Весь мир
Раиси назвал военное присутствие США помехой для установления мира в Сирии и Ираке
Global Look Press  /  Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Тегеран, 22 сентября. Президент Ирана Эбрахим Раиси по видеосвязи выступил с речью на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Он заявил о начале новой эпохи, в которой Исламская Республика намерена укреплять сотрудничество с другими государствами, особенно со странами-соседями.

Раиси вновь возложил вину за срыв ядерной сделки на Вашингтон, отказавшийся от выполнения ее условий и наложивший на Тегеран санкции, невзирая на регулярные доклады Международного агентства по атомной энергии, которые подтверждали соблюдение Ираном принятых договоренностей.

«Ядерное оружие не имеет места в оборонительной доктрине Тегерана», — заявил президент.

Иранский лидер подчеркнул готовность продолжить переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ограничению ядерной программы и снятию всех санкций. В том числе, на поставку медицинских препаратов и оборудования.

Эти ограничения, которые не позволили в разгар пандемии коронавирусной инфекции импортировать достаточное количество вакцины, президент назвал «организованным преступлением» и показателем фиктивности заявлений США о борьбе за права человека. Однако, по словам Раиси, Исламская Республика не станет обсуждать дополнительные условия, на которых настаивают Соединенные Штаты — ракетную программу и отказ от поддержки региональных проиранских движений.

Также президент упомянул находящиеся в Сирии и Ираке американские войска, которые назвал помехой для установления мира в этих странах.

«Военное присутствие США в Сирии и Ираке является главным препятствием для осуществления воли народов этих стран. Свобода никогда не может быть принесена в вещмешках иностранных солдат. Сами правительства должны эффективно участвовать в этой деятельности», — заявил он.

Раиси подчеркнул, что американские войска были не выведены, а изгнаны из Афганистана и частично Ирака. При этом президент назвал несчастные случаи в ходе эвакуации из аэропорта Кабула одним из двух «эпизодов, вошедших в историю» наравне со штурмом здания Конгресса США во время президентских выборов — предыдущее правительство Ирана во главе с Хасаном Роухани объявило это происшествие «позором» для Вашингтона. Раиси отметил, что все эти события свидетельствуют лишь о том, что гегемония США в мире «ничем не подкреплена».

Также президент Ирана подверг резкой критике Израиль, назвав его «террористическим государством» и обвинив в блокаде сектора Газа, который был превращен им в «самую большую тюрьму в мире».

Вскоре после этого Тель-Авив опубликовал официальное заявление, в котором отметил, что речь Раиси была наполнена «ложью и цинизмом», и призвал международное сообщество не допустить разработки Ираном ядерного оружия. МИД Израиля назвал Исламскую Республику «непосредственной угрозой Ближнему Востоку и всему миру» и обвинил в поддержке терроризма в регионе.

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