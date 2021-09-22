Моррисон: подлодки ВМС Великобритании могут появиться в портах Австралии

Канберра, 22 сентября. Субмарины ВМС Великобритании могут получить право базирования на австралийской территории, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Канберра получит на вооружение субмарины американского и британского производства, однако до того, как они будут построены, в австралийских портах могут быть размещены подводные лодки Королевского флота, отметил Моррисон в ходе общения с журналистами. По его словам, подобное решение, в частности, позволит морякам ВМС Австралии освоить новую зарубежную технику. Он уточнил, что глава австралийского министерства обороны Питер Даттон уже обсудил перспективы подобной инициативы с зарубежными союзниками. Премьер-министр страны также подчеркнул, что Канберра планирует укрепить партнерство с Вашингтоном и Лондоном в рамках трехстороннего военного альянса AUKUS.

«Мы стремимся нарастить свой военный потенциал и [научиться] поддерживать собственный атомный подводный флот», — заявил Моррисон.

Союзники Австралии по новому альянсу передадут Канберре не только технологии по созданию атомных субмарин, отметил премьер-министр. По его словам, Австралия также обзаведется кибернетическими и квантовыми технологиями, а также разработками в области создания искусственного интеллекта. Он добавил, что именно на этих отраслях на раннем этапе сотрудничества будет сделан акцент.

Ранее хорватский аналитик Д. Марьянович заявил об опасности союза AUKUS для Австралии. По его словам, Вашингтон недоволен разрастающимся влиянием Китая в Европе, что может спровоцировать страшную войну между США и КНР. В таком случае австралийские территории могут превратиться в линию фронта, уверен эксперт.

Кроме того, глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что формирование альянса AUKUS, созданного США, Великобританией и Австралией, может оказать серьезное влияние на НАТО, сообщает телеканал «360». По его слова, глава Франции Эммануэль Макрон уже инициировал пересмотр стратегии Североатлантического альянса, которая будет обсуждаться на предстоящем саммите в Мадриде.