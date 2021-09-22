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Россия, Китай и Пакистан договорились поддерживать конструктивный диалог с талибами
Политика
Россия, Китай и Пакистан договорились поддерживать конструктивный диалог с талибами
Prt Scr twitter.com  /  @talib_times

Кабул, 22 сентября. Спецпредставители России, Китая и Пакистана провели встречу с талибами. Консультации прошли в столице Афганистана.

Стороны договорились поддерживать конструктивный диалог. Это поможет сохранить мир в республике.

Представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в России) заявили, что считают важным продвижение отношений с Москвой, Пекином и Исламабадом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Талибы также подчеркнули весомую роль перечисленных стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане.

Ранее постпред России при ООН заявил, что Совбез всемирной организации не рассматривал вопрос снятия санкций с талибов. Эту тему надо сначала проработать.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан мид талибан
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