Тренер сборной России по борьбе остался недоволен размером премиальных за ОИ

Москва, 22 сентября. Главный тренер сборной России во вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что считает несправедливым размер выплат победителям Олимпиады в Токио.

Дзамболата Тедеева, под руководством которого российские спортсмены завоевали в Токио три золотые медали, не устроил размер государственных премий за победу на турнире. Об этом наставник национальной команды по вольной борьбе рассказал журналистам издания «Спорт-Экспресс».

«Олимпийское золото в России стоит сейчас 56 тысяч долларов. Даже среди республик бывшего СССР мы на последнем месте. Грузия, Узбекистан, Азербайджан платят больше! Мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята?» — возмутился тренер.

Летняя Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России, выступавшая под флагом ОКР, заняла пятое место в медальном зачете турнира.

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