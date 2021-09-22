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Тренер сборной России по борьбе остался недоволен размером премиальных за ОИ
Спорт
Тренер сборной России по борьбе остался недоволен размером премиальных за ОИ
Федеральное агентство новостей  /  Павел Глазунов

Москва, 22 сентября. Главный тренер сборной России во вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что считает несправедливым размер выплат победителям Олимпиады в Токио.

Дзамболата Тедеева, под руководством которого российские спортсмены завоевали в Токио три золотые медали, не устроил размер государственных премий за победу на турнире. Об этом наставник национальной команды по вольной борьбе рассказал журналистам издания «Спорт-Экспресс».

«Олимпийское золото в России стоит сейчас 56 тысяч долларов. Даже среди республик бывшего СССР мы на последнем месте. Грузия, Узбекистан, Азербайджан платят больше! Мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята?» — возмутился тренер.

Летняя Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России, выступавшая под флагом ОКР, заняла пятое место в медальном зачете турнира.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко раскритиковал Артема Дзюбу за отказ от приглашения в национальную команду. Форвард заявил, что не будет играть в матчах квалификации ЧМ-2022.

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спорт олимпиада выплаты тедеев вольная борьба
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