Глава Генштаба ВС РФ встретился с американским коллегой в Финляндии

Хельсинки, 22 сентября. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов прибыл в Финляндию на встречу с американским коллегой генералом Марком Милли для переговоров.

Стороны обсудили вопросы снижения рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, о чем заявили в среду представители Минобороны РФ. Встреча прошла в Хельсинки и, как подчеркивают в ведомстве, носила конструктивный характер.

«В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности», — рассказали журналистам в министерстве.

В пресс-службе начштаба ВС РФ отметили, что стороны также обсудили ситуацию в Сирии, стратегическую стабильность и стратегические вопросы для улучшения механизма деконфликтинга, развития взаимопонимания и снижения рисков.