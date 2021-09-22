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Глава Генштаба ВС РФ встретился с американским коллегой в Финляндии

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 13:21
Армия
Глава Генштаба ВС РФ встретился с американским коллегой в Финляндии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Хельсинки, 22 сентября. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов прибыл в Финляндию на встречу с американским коллегой генералом Марком Милли для переговоров.

Стороны обсудили вопросы снижения рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности, о чем заявили в среду представители Минобороны РФ. Встреча прошла в Хельсинки и, как подчеркивают в ведомстве, носила конструктивный характер.

«В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности», — рассказали журналистам в министерстве.

В пресс-службе начштаба ВС РФ отметили, что стороны также обсудили ситуацию в Сирии, стратегическую стабильность и стратегические вопросы для улучшения механизма деконфликтинга, развития взаимопонимания и снижения рисков.

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сша минобороны рф генштаб герасимов
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