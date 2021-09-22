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Челябинская легкоатлетка с инвалидностью не может получить новый протез

Общество

Спортсменка-стайер Татьяна Кузнецова — первая в мире женщина, победившая в марафоне с протезом ноги. Это случилось еще в 1989 году в Нью-Йорке. Спустя годы она продолжает активно тренироваться, поэтому нуждается в двух видах протезов — повседневном и спортивном.

В настоящее время у женщины имеется лишь один из протезов, но и тот не обновлялся уже около года. Татьяна запросила медико-техническую экспертизу для замены оборудования в связи с истечением срока его использования. Представители Фонда социального страхования сообщили, что документы для закупки нового повседневного протеза уже подготовлены, однако со спортивным аппаратом все оказалось не так просто.

«По поводу спортивного протеза хотелось бы пояснить позицию фонда: к сожалению, данный вид средств реабилитации не прописан в перечне, с которым Фонд социального страхования работает», — отметил Васильев.

Спортсменка уже год пытается получить необходимый ей протез от государства, однако пока ее усилия не приносят желаемых результатов.

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