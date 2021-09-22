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Почему глава палестинской администрации Махмуд Аббас потерял поддержку населения
Весь мир
Почему глава палестинской администрации Махмуд Аббас потерял поддержку населения
Федеральное агентство новостей  / 

Новый опрос в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан показал, что почти 80% жителей хотят, чтобы глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас ушел в отставку. Подробности этого выяснили сотрудники исследовательской организации Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR), работающей в регионе на протяжении 20 лет.

«Это худшие результаты опроса для президента, которые мы когда-либо видели. Он никогда не был в таком плохом положении, как сегодня», — сказал Халил Шикаки, глава PCPSR.

Он сообщил, что социологи опросили 1270 человек на всей территории Палестины.

Как простые граждане оценивают работу Махмуда Аббаса и его конкурентов, что угрожает положению действующего лидера, какие шаги заставили арабское население региона изменить свое отношение к ситуации — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Непринятие инициативы

Международное сообщество по-прежнему признает в Аббасе лидера палестинцев, способного продвинуться в мирном процессе с Израилем. Однако исламистское движение ХАМАС переворачивает ситуацию себе на пользу и заявляет, что Палестинская национальная администрация действует исключительно в интересах внешних сил. И по этой причине движение делает все возможное для того, чтобы саботировать различные инициативы политического конкурента.

«ХАМАС озабочен основными национальными проблемами и не принимает участие в этой игре, которая призвана отвлекать внимание людей»,заявил официальный представитель движения Мухаммад аль-Мадхун в ответ на недавний призыв провести в секторе Газа муниципальные выборы, которые скоро пройдут и на Западном берегу.

Почему глава палестинской администрации Махмуд Аббас потерял поддержку населения
Федеральное агентство новостей  / 

Такая риторика находит отклик среди простых палестинцев, на протяжении многих лет проживающих в условиях постоянного кризиса. Впрочем, сами они все же проявляют интерес к голосованию, однако хотят принимать более ответственные решения. Например, в выборе нового президента и парламента, а оттягивание этого шага не идет на пользу действующим властям.

Последние данные специалистов PCPSR говорят о том, что только 19% опрошенных в ходе исследования палестинцев считают, что Аббас должен сохранить за собой пост лидера. В то время как 78% намерены проголосовать за другого кандидата.

Роковая отсрочка

В конце апреля Махмуд Аббас принял скандальное решение вновь перенести всеобщие выборы, поскольку тогда Израиль не дал разрешение проводить их в Иерусалиме, который палестинцы точно так же, как и израильтяне, считают своей столицей. Это должен был быть первый за 15 лет плебисцит такого рода.

Почему глава палестинской администрации Махмуд Аббас потерял поддержку населения
Федеральное агентство новостей  / 

Соответствующее заявление о переносе голосования политик сделал по итогам встречи фракций, представители которых рассматривали перспективу формирования правительства национального единства.

«Выборы должны охватывать все палестинские территории, включая Иерусалим, поэтому они откладываются, пока не будет гарантирована организация там голосования», — сообщил Аббас.

При этом он подчеркивал, что вовлечение жителей священного города в избирательный процесс является для него принципиально важным политическим шагом.

В ответ на это критики ПНА предположили, что истинной причиной отмены голосования стали опасения, что «Движение за национальное освобождение палестины» (ФАТХ) и его лидер Махмуд Аббас потерпят на нем поражение.

Почему глава палестинской администрации Махмуд Аббас потерял поддержку населения
Федеральное агентство новостей  / 

Рост популярности ХАМАС

В мае этого года в регионе произошла эскалация палестино-израильского конфликта. Ее началом стали непопулярные у арабского меньшинства решения Тель-Авива, ставшие причиной массовых беспорядков. Столкновения с полицией на улицах Иерусалима дошли до храмовой горы и распространились даже на территорию важной исламской святыни — мечети Аль-Акса. После этого силы ХАМАС открыли огонь по израильской территории, который не остался без ответа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Армия еврейского государства нанесла значительный ущерб палестинскому анклаву. Хоть основной целью военнослужащих были объекты исламистского движения, не обошлось без жертв среди мирного населения.

Почему глава палестинской администрации Махмуд Аббас потерял поддержку населения
Global Look Press  / Sameh Rahmi / ZUMAPRESS.com

Несмотря на все неблагоприятные последствия, даже спустя несколько месяцев после 11-дневной войны в Газе, поддержка соперников Аббаса из ХАМАС остается высокой.

На пользу исламистскому движению сыграл один идеологический момент: поскольку Израиль первым официально прекратил огонь, силы противоборствующего ему исламистского движения записали это себе в заслуги. Теперь же многие палестинцы действительно верят, что ХАМАС одержал победу над гораздо более мощным Израилем, а поддерживаемый Западом Аббас оказался в стороне.

И в этом случае опросы Palestinian Center for Policy and Survey Research говорят сами за себя: порядка 45% палестинцев считают, что ХАМАС должен возглавлять и представлять их. В то же время только 19% респондентов сказали, что эта роль должна принадлежать ФАТХ.

Смерть Низара Баната

Еще одно важное обстоятельство, беспокоящее простых палестинцев — это подавление инакомыслия и репрессивная политика властей. В середине лета на Западном берегу реки Иордан произошел резонансный инцидент, повлиявший на отношение граждан к президенту.

Палестинские силовики 24 июня задержали оппозиционного активиста Низара Баната. Он был одним из самых известных публичных деятелей, выступающих против Палестинской национальной администрации и нередко непосредственно против ее лидера. Правозащитник выкладывал в социальные сети видеозаписи антиправительственного содержания.

Мужчину неоднократно арестовывали по обвинению в оскорблении национальных чувств и разжигании розни. Последнее задержание произошло в его доме в городе Дура в провинции Хеврон. Вскоре после этого стало известно о смерти активиста.

«На теле Бената зафиксированы множественные ссадины и синяки. По заключению врачей, он потерял сознание и по дороге в больницу скончался. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность и травматический шок», — сообщил после происшествия министр юстиции Палестинской национальной администрации.

Впрочем, после этого он подчеркнул, что неестественная смерть и действия правоохранителей, которые к ней привели, являются единичным случаем, а не следствием систематической политики властей.

Но это мнение не разделяют простые палестинцы, критикующие руководство за подавление народных протестов. Новость о смерти активистов повлекла за собой массовые выступления, основным требованием которых являлся уход Аббаса в отставку. И эти беспорядки вновь начали успокаивать силовым путем. Тогда же вновь усилилась кампания Палестинской национальной администрации по борьбе с политическими оппонентами.

По результатам соцопроса PCPSR, 63% граждан уверены, что Банат был убит по приказу политиков или руководителей службы безопасности ПНА, и только 22% считают, что это была случайность.

Несмотря на то что власти недавно заявили об аресте 14 правоохранителей, превысивших свои полномочия при задержании активиста, 65% опрошенных считают, что суд над полицейскими ни к чему не приведет.

При этом 63% людей поддерживают вспыхнувшие после смерти правозащитника протесты, а 74% считают, что последующее преследование митингующих со стороны Палестинской национальной администрации является новым нарушением гражданских прав и свобод.

Скоро развязка

На данный момент президент Махмуд Аббас действительно теряет популярность у населения. Его светский настрой и умеренность в вопросах взаимодействия с Израилем вызывают раздражение у противников такой политики внутри региона, особенно в секторе Газа. Однако это же вызывает одобрение со стороны мирового сообщества, готового оказывать поддержку.

В то же время критики подвергается его желание удержаться у власти, используя для этого самые разные методы.

В результате оцениваться будет эффективность его шагов в преодолении палестинского кризиса, и если он сумеет облегчить жизнь простых граждан, даже самые ярые сторонники идеологии ХАМАС не станут выступать против него. Впрочем, пока политик не преуспел в этом вопросе, а бесконечно оттягивать выборы в надежде быстро изменить ситуацию он не сможет.

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