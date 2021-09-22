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Из машины юристов крупной газовой компании украли 12 миллионов рублей

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 13:05
Происшествия
Из машины юристов крупной газовой компании украли 12 миллионов рублей
Народные новости

Москва, 22 сентября. Полицейские ищут злоумышленников, которые украли крупную сумму денег у сотрудников газовой компании. Как стало известно ФАН, потерпевшие хранили наличность под сидением автомобиля.

В дежурную часть полиции городского округа Мытищи 14 сентября обратились юристы крупной российской газовой корпорации. Они сообщили правоохранителям, что у них украли денежные средства в размере 12 миллионов рублей. По словам двух мужчин, прописанных в городе Вологде, злоумышленник проник в салон иномарки и из-под переднего пассажирского сидения забрал деньги.

Сначала стражи порядка назначили проверку. По ее результатам полицейские 20 сентября возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Если злодеи будут установлены и их вина будет доказана в суде, то им грозит до десяти лет лишения свободы.

«Очень странная история, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Потерпевшие внятно не могут объяснить, зачем они хранили деньги под сидением автомобиля. Пока непонятно происхождение похищенной наличности. В автомобиле нет повреждений. Дверь была открыта ключом. Мы отрабатываем несколько версий случившегося. Возможно, к краже причастен один из заявителей. Думаю, в скором времени мы установим полную картину преступления. Будем также выяснять, откуда у газовиков появилась такая крупная сумма денег и почему они их хранили в небезопасном месте. Возможно, здесь есть коррупционная составляющая».

На месте происшествия оперативники сняли отпечатки пальцев, обнаружили следы обуви и канцелярскую резинку. На осмотр места преступления выезжало все руководство местного МВД.

Как ранее писал ФАН, директор крупной строительной фирмы во время перерыва в Москве лишился более 2 миллионов рублей. Пока мужчина обедал, злоумышленники из багажника автомобиля украли наличность.

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кража деньги происшествия преступление
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