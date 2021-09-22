Жертвы коллективного гипноза: Захарова высмеяла разговоры ФРГ и Балтии об угрозе «СП-2»

Москва, 22 сентября. Встреча президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с главами стран Балтии и обсуждение «угрозы» со стороны России напомнили пресс-секретарю МИД РФ Марии Захаровой сеанс гипноза.

Захарова высмеяла разговоры о мифической опасности армии Российской Федерации в балтийском регионе в личном Telegram-канале. Все, кто искренне уверен в угрозе со стороны «Северного потока — 2», похожи на жертв коллективного внушения, написала российский дипломат. Также официальный представитель российского дипломатического ведомства призвала представителей ФРГ и балтийских стран не беспокоиться: от «российской угрозы» всю Европу, а то и земной шар, вот уже семь лет как «защищает» Украина.

«Говорили об исторической связи народов, военном сотрудничестве и, конечно, "российской угрозе". Сеанс коллективного гипноза. Красиво же: сначала запугивать друг друга до посинения, а потом успокаивать до покраснения. <...> Под "если что" понимаются, судя по всему, мифические русские танки под Каунасом. Видимо, все четверо не в курсе, что их в 2014 году мифическим же образом "перебросили" в Киев, и с этого момента Украина защищает всю Европу от российской угрозы. Знали бы, расслабились, наверное», — смеется Захарова.

Также Захарова в шутку пристыдила немецкие власти за отказ ФРГ помогать прибалтийским союзникам после провала латвийских войск в ходе учений «Намейс-2021». Тогда латыши потеряли беспилотник, не смогли его найти самостоятельно и были вынуждены обратиться к местному населению, попутно опубликовав ТТХ аппарата, чтобы его проще было найти. Вот такая хваленая европейская солидарность, высмеивает Запад пресс-секретарь МИД России.