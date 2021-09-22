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Ученые из Копенгагена вычислили время появления сибирских пород собак
Общество
Ученые из Копенгагена вычислили время появления сибирских пород собак
pixabay.com  /  AlexNoel

Копенгаген, 22 сентября. Группа ученых из Копенгагенского университета установила вероятное время и причины появления древнейших сибирских пород собак.

Датские исследователи провели масштабную генетическую перепись пород собак, которые в древние времена жили на территории юга Западной Сибири. В ходе работы они обнаружили останки двух десятков древних псов. По итогам изучения они написали статью, которую позже опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе анализа генетического материала ученые пришли к выводу, что возраст останков составляет от 18 до 100 тыс. лет. Кроме того, им удалось доказать, что арктические породы собак развивались отдельно на протяжении семи тысяч лет.

«Их сибирские сородичи возникли уже в железном веке в результате скрещивания арктических собак и псов из евразийских степей, а также животных из Европы», — отметила один из авторов исследования Татьяна Фойерборн.

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