Экономист Мильчакова указала на связь высоких цен на газ и признания Зеленским «СП-2»

Президент Украины Владимир Зеленский пытается «убедить» Еврокомиссию в том, что Украина может способствовать снижению цен на газ в Европе. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Зеленский готов

Зеленский во время визита в США встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и заявил о готовности к консультациям по ситуации вокруг «Северного потока — 2». Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Федеральное агентство новостей /

«Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку — 2", а также другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы», — сказано в сообщении.

«Попытка выторговать»

Что Украина пытается выторговать в сложившихся условиях? Отвечая на этот вопрос, Мильчакова выразила мнение, что в данном случае Зеленский пытается использовать, во-первых, ситуацию, которая сложилась в сентябре на газовом рынке Европы, когда цены на газ достигли 900 долларов за тысячу кубометров.

«Таким образом, видимо, президент Украины пытается "убедить" Еврокомиссию в том, что Украина может способствовать снижению цен на газ в Европе, если, допустим, Евросоюз окажет какое-либо давление на Россию и заставит ее забронировать дополнительные транзитные мощности через Украину. Но, по всей видимости, никто на Россию в связи с ситуацией на газовом рынке Европы давить не будет, так как, прежде всего, рост цен на газ связан с природными факторами — засухой и отсутствием сильного ветра, из-за чего ветровые электростанции имели очень низкую производительность. А также, безусловно, с высокими ценами на газ в Азии, куда производители СПГ, в том числе американские, направляют свой СПГ», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

По ее словам, другой причиной страданий Зеленского и его жалоб в Еврокомиссию является крайне слабая надежда на победу на выборах в Германии партии «зеленых», которая теоретически может приостановить процесс запуска газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию.

«Но такой сценарий крайне маловероятен, да и отложенные сроки запуска "Северного потока — 2" при текущей конъюнктуре рынка будут только способствовать дальнейшему росту цен на газ. Да и при холодной погоде в Европе ситуация на газовом рынке будет работать явно в сторону дальнейшего роста цен на газ, так что у Европы не останется другого выхода снизить цены, как запуск уже построенного газопровода в эксплуатацию», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.