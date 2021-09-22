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Жительница Владимирской области избила своего малыша за плач
Происшествия
Жительница Владимирской области избила своего малыша за плач
pixabay.com  /  PD

Владимир, 22 сентября. Суд вынес приговор 32-летней жительнице Кольчугинского района Владимирской области. Ей вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего, сообщают «Владимирские ведомости».

По данным прокуратуры, печально закончилось пьяное застолье гражданки в гостях у знакомой в деревне Новофроловское. Ночной плач восьмимесячного малыша раздражал мать, и она не нашла иного способа его утихомирить, кроме как избить его. Женщина несколько раз сильно ударила ребенка по голове и телу. Итог — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга тяжелой степени, гематома в лобно-височной области, множественные кровоподтеки на коже головы, теле и плече.

Наказание назначено в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее ФАН рассказывал об аресте мужчины, убившего свою жену-сексолога. Он нанес ей десять ножевых ранений, после чего сбросил с балкона 13 этажа.

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