Перенесший инсульт Иван Краско пришел на шоу «Пусть говорят»

Москва, 22 сентября. Знаменитый актер Иван Краско стал гостем программы «Пусть говорят» на Первом канале. Артист впервые появился на телевидении после перенесенного инсульта.

В начале сентября артист был выписан из больницы и начал готовиться к работе в театре. Но здоровье подвело. После перенесенного инсульта у 90-летнего Краско обострились проблемы со зрением.

Легенда театра и кино пришел в студию «Пусть говорят». Артист медленно передвигался по площадке, и в какой-то момент его поддержали, чтобы помочь довести до дивана. К тому же создавалось ощущение, что Иван Краско практически ослеп, отмечает Teleprogramma.pro.

«Плохо видит. Только по голосу понимает», — заявила третья жена народного артиста России Наталья Вяль.

Иван Краско при этом полон энергии. Пока лежал в больнице, он активно общался с медсестрами и расспрашивал у них о личной жизни. Но заводить новые романтические отношения артист не хочет, поскольку «наигрался уже». Краско сосредоточен на том, чтобы полностью поправиться. Артист задумал достроить дом под Петербургом.

Иван Краско лежал в НМИЦ имени Алмазова в Санкт-Петербурге с конца августа. Артиста долго не выписывали из клиники, поскольку медики хотели убедиться, что состояние знаменитого пациента улучшилось.