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Перенесший инсульт Иван Краско пришел на шоу «Пусть говорят»

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 12:39
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Иван Краско пришел на шоу «Пусть говорят»
Global Look Press  /  Zamir Usmanov

Москва, 22 сентября. Знаменитый актер Иван Краско стал гостем программы «Пусть говорят» на Первом канале. Артист впервые появился на телевидении после перенесенного инсульта.

В начале сентября артист был выписан из больницы и начал готовиться к работе в театре. Но здоровье подвело. После перенесенного инсульта у 90-летнего Краско обострились проблемы со зрением.

Легенда театра и кино пришел в студию «Пусть говорят». Артист медленно передвигался по площадке, и в какой-то момент его поддержали, чтобы помочь довести до дивана. К тому же создавалось ощущение, что Иван Краско практически ослеп, отмечает Teleprogramma.pro.

«Плохо видит. Только по голосу понимает», — заявила третья жена народного артиста России Наталья Вяль.

Иван Краско при этом полон энергии. Пока лежал в больнице, он активно общался с медсестрами и расспрашивал у них о личной жизни. Но заводить новые романтические отношения артист не хочет, поскольку «наигрался уже». Краско сосредоточен на том, чтобы полностью поправиться. Артист задумал достроить дом под Петербургом.

Иван Краско лежал в НМИЦ имени Алмазова в Санкт-Петербурге с конца августа. Артиста долго не выписывали из клиники, поскольку медики хотели убедиться, что состояние знаменитого пациента улучшилось.

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инсульт краско пусть говорят
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