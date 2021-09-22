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Более 23 тысяч пенсионеров Приморья получают компенсацию за проезд в общественном транспорте
Экономика
Более 23 тысяч пенсионеров Приморья получают компенсацию за проезд в общественном транспорте
Федеральное агентство новостей  / 

Владивосток, 22 сентября. Более 23 тысяч пенсионеров получают компенсации за проезд в общественном транспорте на карту «Приморец». Из краевого бюджета на эти цели с начала года было потрачено 40,5 млн рублей.

Активнее всего социальной картой пользуются пенсионеры Арсеньева, Владивостока, Находки, Фокино и Большого Камня. В остальных городах Приморского края не везде есть возможность безналичного расчета в связи с тем, что не все автобусы на маршрутах оснащены валидаторами, пишет ИА PrimaMedia.

«Для того чтобы обеспечить право пожилых людей на льготный проезд, местные администрации должны более настойчиво требовать от транспортных компаний установки специального оборудования для бесконтактного расчета», — комментируют в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Компенсировать проезд с помощью социальной карты могут граждане старше 70 лет, у которых есть различные льготные статусы. До 1 июля текущего года «Приморец» действовал в городском транспорте — на автобусах, троллейбусах, трамваях, фуникулере. Теперь к системе безналичной оплаты также подключены пригородные автобусы и электрички.

В этом году произошло увеличение размера выплаты — до 700 рублей вместо 300 рублей — для некоторых категорий пользователей.

«Это решение принято в связи с тем, что расширен список мест, где работает транспортная карта. Получать больше стали краевые льготники и «дети войны». Для федеральных льготников сумма выплаты осталась прежней, так как они и ранее имели право бесплатных поездок в пригородном железнодорожном транспорте без ограничения по их количеству», — уточняет министр Светлана Красицкая.

Поддержку можно оформить, подав соответствующее заявление в ближайшем МФЦ или через «Социальный портал Приморского края». Это необходимо для получения специалистами соцзащиты банковских реквизитов.

Специалисты отмечают, что если, покупая абонемент на проезд в электропоезде, льготник предъявил кассиру СНИЛС, то компенсация произойдет автоматически на лицевой счет или через почтовое отделение.

«Беззаявительный способ получения выплаты — это еще один плюс для льготника», — подчеркивают в ведомстве.

Обеспечение транспортной доступности для пенсионеров — важный фактор для продления активного долголетия пожилых людей, что соответствует целям и задачам национального проекта «Демография».

Ранее министр труда Котяков озвучил размер индексации пенсий в следующем году.

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