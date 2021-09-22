«Необъяснимо»: экс-футболист Игонин об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России

Отечественным спортсменам необходимо помнить, что игроки сборной России по футболу в первую очередь защищают престиж страны на международной арене. Об этом в беседе с ФАН рассказал футболист, мастер спорта России, вице-президент Федерации футбола Ленинградской области Алексей Игонин.

Собеседник оценил новость об отказе футболиста Артема Дзюбы от приглашения в сборную России. Спортсмен также отметил, что сейчас он находится не в лучшей физической форме.

«Думаю, понять причину очень сложно. Мне кажется, бесполезно думать, какие-то варианты предполагать. Для меня необъяснимо», — сообщил мастер спорта России.

Алексей Игонин также прокомментировал слова экс-капитана сборной России о необходимости прийти в «оптимальную форму».

«Мне кажется, эти слова лишь для того, чтобы каким-то образом объяснить это решение. О причине ничего не могу сказать. В моем понимании, вызов в сборную — это предложение не играть за какую-то команду, а защищать цвета страны. Не знаю, какие могут быть здесь объяснения. Во всяком случае, то, что было сказано, не очень-то подходит. Не равновесно совершенно. Кроме того, если тренер делает такое предложение, значит, считает, что физическая форма оптимальна. Было бы сказано про травмы или еще что-то, тогда можно было бы разобрать», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он оценил предположение, что причина скандального решения Артема Дзюбы может быть связана с неприязнью к нынешнему тренеру сборной Валерию Карпину.

«Это еще более недостойная причина, нежели слова: "Я физически не готов и чувствую, что не смогу в полной мере помочь команде". Об этом даже разговаривать неприятно. ˂…˃ Я говорю о любом футболисте. Соответственно, Артем Дзюба тоже футболист. Из этого я делаю вывод, что, в моем понимании, [отказ] не вполне правильное решение», — подытожил вице-президент Федерации футбола Ленинградской области.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал Артема Дзюбу предателем родины. Он также призвал наказать нападающего «Зенита» за такой поступок.