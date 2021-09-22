Лидер «Слуги народа» озвучил три основные версии покушения на помощника Зеленского Шефира

Киев, 22 сентября. Покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира могло произойти по основным трем причинам: борьба олигархов, месть ОПГ или «российский след».

Главными версиями произошедшего поделился лидер парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, одной из ключевых причин нападения на автомобиль Шефира могла стать месть контрабандистских группировок.

«У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия — может быть, это "российский след", потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос», — перечислил законодатель.

В качестве третьей версии Арахамия намекнул, что сооснователем «Квартала 95» могли быть недовольны главы «финансово-промышленных групп». Конкретных имен глава «Слуги народа» не назвал.

Автомобиль Сергея Шефира был обстрелян утром 22 сентября из автоматического оружия. В результате нападения был тяжело ранен водитель помощника Зеленского — в него попали три пули. Президенту Украины уже доложили о произошедшем.