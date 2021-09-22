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Лидер «Слуги народа» озвучил три основные версии покушения на помощника Зеленского Шефира

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 12:29
Политика
Лидер «Слуги народа» озвучил три основные версии покушения на помощника Зеленского Шефира
Prt Scr youtube.com  /  Dsnews

Киев, 22 сентября. Покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира могло произойти по основным трем причинам: борьба олигархов, месть ОПГ или «российский след».

Главными версиями произошедшего поделился лидер парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, одной из ключевых причин нападения на автомобиль Шефира могла стать месть контрабандистских группировок.

«У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия — может быть, это "российский след", потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос», — перечислил законодатель.

В качестве третьей версии Арахамия намекнул, что сооснователем «Квартала 95» могли быть недовольны главы «финансово-промышленных групп». Конкретных имен глава «Слуги народа» не назвал.

Автомобиль Сергея Шефира был обстрелян утром 22 сентября из автоматического оружия. В результате нападения был тяжело ранен водитель помощника Зеленского — в него попали три пули. Президенту Украины уже доложили о произошедшем.

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