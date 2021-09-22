Онищенко призвал россиян отказаться от отдыха в Турции после слов Эрдогана

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана про «аннексированный» Крым. Турецкий лидер отказался признавать полуостров частью России.

Эрдоган, выступая перед участниками 76-й Генассамблеи ООН, заявил, что турецкие власти продолжают поддерживать территориальную целостность Украины и не признают возвращение Крыма в Россию. Глава Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за такую позицию.

Онищенко же убежден, что Турция в очередной раз показала свое истинное лицо.

«Если бы Крым не вошел в состав России, то малахольное руководство Киева сейчас потеряло бы его. Турки его бы давно забрали. Так же, как ведутся работы на западной Украине: Венгрия уже активно выдает паспорта. Заявление господина Эрдогана для меня не является удивлением, хотя он бы мог себя и поумнее вести. Я в этой связи хочу обратиться к россиянам: турки нам не союзники», — прокомментировал Онищенко.

Федеральное агентство новостей /

Депутат Госдумы отметил — Анкара всегда поддерживала Киев по вопросам Крыма, поэтому России пора прекратить финансировать турецкую экономику через туризм.

«Сейчас Турция хорошо пристроилась благодаря нашей беспечности в предоставлении отдыха для граждан. Я обращаюсь ко всем структурам, которые отвечают в нашей стране за отдых: сегодня надо создать всем максимальные условия, чтобы рекреационные возможности Крыма использовались в полной мере во благо здоровья наших граждан», — рассказал политик.

Онищенко подчеркнул, что государственные структуры должны внимательно посмотреть на поставку сельхозпродукции из Турции, поскольку нужно кормить россиян отечественной продукцией, а не поддерживать экономику другой страны.

«Заявление Эрдогана — зачем ему нужно было это делать? Он поставил вопрос о том, что не признает выборы в Крыму, поэтому его надо оставить одного со своими проблемами. Если бы мы ему не помогали, Турцию давно бы снесли. Мы помогаем, а у него ума не хватает, чтобы промолчать там, где нужно», — резюмировал Онищенко.

Ранее депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что заявление турецкого президента по Крыму может дорого обойтись Анкаре. Парламентарий подчеркнул, что Турция в очередной раз наступает на одни и те же грабли.