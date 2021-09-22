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Путин наградил орденом Мужества полицейского Калинина за нейтрализацию стрелка в вузе Перми

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 12:21
Общество
Путин наградил орденом Мужества полицейского Калинина за нейтрализацию стрелка в вузе Перми
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 сентября. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз в Перми.

Старший лейтенант Владимир Макаров также награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Полицейские Калинин и Макаров первыми прибыли на место стрельбы в пермском вузе. Они обезвредили стрелка и эвакуировали учащихся.

Ранее сообщалось, что сотрудника ДПС, который обезвредил 18-летнего юношу, устроившего нападение на университет, планируют наградить. О его заслугах рассказали в краевом ГУ МВД.

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