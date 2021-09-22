Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 12:44
12:43
Общество
Ученые из Копенгагена вычислили время появления сибирских пород собак
12:39
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Иван Краско пришел на шоу «Пусть говорят»
12:38
Общество
Нижегородский чиновник получил взятку автомобилем «УАЗ Патриот»
12:36
Общество
Двух человек спасли из горящей квартиры в Бугуруслане
12:25
Политика
Печенье закончилось: зачем США потребовали от РФ увеличить поставки газа через Украину
12:25
Происшествия
Одинокий пенсионер заживо сгорел при пожаре из-за курения под Калининградом
12:22
Экономика
Аналитик Филиппов: Развитие транспортной инфраструктуры Петербурга — приоритет Беглова
12:21
Общество
Более трех миллионов медицинских исследований обработали в Москве с помощью нейросети
12:21
Происшествия
В красноярском техникуме рассказали о характере планировавшего расправу студента
12:20
Экономика
Россия захватывает мир не силой оружия, а поставками продовольствия
Все новости

Уехавший на Украину Горбунов предложил дочери продать «Золотого орла» в тяжелые времена
Шоу-бизнес
Уехавший на Украину Горбунов предложил дочери продать «Золотого орла» в тяжелые времена
Prt Scr youtube.com  /  Власть vs Влащенко

Киев, 22 сентября. Актер Алексей Горбунов подарил дочери награду — «Золотого орла», которого получил в 2008 году. Свой подарок он предложил продать в случае финансовых трудностей.

«Золотого орла» Горбунов получил за фильм «12» Никиты Михалкова в 2008 году. Его отметили за лучшее исполнение мужской роли. Как указал Горбунов, Михалков дал награду всем актерам из его картины. «Подарок» 59-летний артист отдал дочери.

«У меня есть один приз — «Золотой орел», Михалков тогда всем выдал. Я его старшей дочке отдал и сказал: доча, тяжелые времена наступят, продай этого орла — нормально получишь, только не по дешевке продай. И сколько лет он уже у ребенка стоит — это ее приданое», — отметил артист в интервью изданию «Собеседник.ру».

Уехавший на Украину артист живет в Одессе и продолжает работать в индустрии. Он снимается в кино не только на Украине, но и в Европе. При этом Горбунов признает, что лучшие его работы были сделаны в России.

Актер вспомнил о работе с Михалковым. Вместе они снимались в картине «12», которая получила Специального льва на Венецианском кинофестивале. Михалков после триумфа предлагал Горбунову роли в других своих проектах, но тот любезно отказался.

Алексей Горбунов, перебравшийся на Украину, неоднократно признавался, что скучает по Москве. Он отметил, что в России чувствовал себя кинозвездой, а на родине пришлось снизить расходы из-за небольшой занятости в проектах.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Уехавший на Украину Горбунов предложил дочери продать «Золотого орла» в тяжелые времена
кино горбунов золотой орел
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru