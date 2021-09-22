Уехавший на Украину Горбунов предложил дочери продать «Золотого орла» в тяжелые времена

Киев, 22 сентября. Актер Алексей Горбунов подарил дочери награду — «Золотого орла», которого получил в 2008 году. Свой подарок он предложил продать в случае финансовых трудностей.

«Золотого орла» Горбунов получил за фильм «12» Никиты Михалкова в 2008 году. Его отметили за лучшее исполнение мужской роли. Как указал Горбунов, Михалков дал награду всем актерам из его картины. «Подарок» 59-летний артист отдал дочери.

«У меня есть один приз — «Золотой орел», Михалков тогда всем выдал. Я его старшей дочке отдал и сказал: доча, тяжелые времена наступят, продай этого орла — нормально получишь, только не по дешевке продай. И сколько лет он уже у ребенка стоит — это ее приданое», — отметил артист в интервью изданию «Собеседник.ру».

Уехавший на Украину артист живет в Одессе и продолжает работать в индустрии. Он снимается в кино не только на Украине, но и в Европе. При этом Горбунов признает, что лучшие его работы были сделаны в России.

Актер вспомнил о работе с Михалковым. Вместе они снимались в картине «12», которая получила Специального льва на Венецианском кинофестивале. Михалков после триумфа предлагал Горбунову роли в других своих проектах, но тот любезно отказался.

Алексей Горбунов, перебравшийся на Украину, неоднократно признавался, что скучает по Москве. Он отметил, что в России чувствовал себя кинозвездой, а на родине пришлось снизить расходы из-за небольшой занятости в проектах.