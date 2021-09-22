InfoBrics: учения Украины и НАТО угрожают Киеву катастрофическими последствиями

Рио-де-Жанейро, 22 сентября. Учения Rapid Trident с участием Украины и стран НАТО могут обернуться для Киева катастрофическими последствиями. Об этом заявил эксперт по международному праву Лукас Лейрос.

Украинско-американские учения Rapid Trident стартовали 20 сентября во Львовской области. Помимо стран-организаторов — Украины и США, в маневрах принимают участие военнослужащие из Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. По данным минобороны Украины, учения «впервые в истории проходят с реальной боевой стрельбой», передает «ПолитРоссия».

Старший сотрудник Федерального университета Рио-де-Жанейро Лукас Лейрос выразил уверенность, что учения Украины и США являются антироссийской провокацией, ответственность за которую придется нести Киеву. По его словам, дружба Киева с Вашингтоном против Москвы может обернуться для украинской стороны серьезными проблемами.

Лейрос подчеркнул, что Москва осознанно придерживается политики невмешательства, ожидая, когда Киев поймет, что для него выгоднее сотрудничать с соседом, чем конфликтовать.

«До тех пор пока этот день не наступит, США будут продолжать использовать украинскую территорию в качестве собственной военной базы, притворяясь, что защищают страну от несуществующей опасности», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что отряд кораблей Северного флота ВМФ РФ провел артиллерийские стрельбы в море Лаптевых. В ходе маневров российские военные отработали защиту Северного морского пути, передает RT.