Москва, 22 сентября. Версия британской разведки по «делу Скрипалей» не выдерживает критики и полностью рушится под давлением пяти неудобных вопросов, которые задал авторитетный политолог Яков Кедми.

Комментарий бывшего руководителя израильской службы «Натив» опубликовал «Царьград». В первую очередь Кедми обратил внимание на то, как «вовремя» появился третий фигурант «дела Скрипалей» — генерал ГРУ под именем Сергей Федотов. Сообщения о нем появились на следующий же день после того, как Москва сама поймала Лондон за руку на попытках вмешательства в выборы.

Поведение официального Лондона, так и не предоставившего никаких доказательств по делу об отравлении в Солсбери, насторожило политолога и заставило его задать главный вопрос: а зачем было так долго тянуть с объявлением третьего подозреваемого? Чего ждали следователи Скотленд-Ярда или их начальство? Следом подтянулись и другие замечания, которыми Кедми буквально загнал в угол британскую разведку и полицейских.

«На чём основано предположение, что этот человек участвовал в отравлении Скрипалей? И что он, действительно, поддерживал Боширова и Петрова (граждане РФ, которым власти Великобритании приписывают причастность к «делу Скрипалей». — Прим. ред.)? Пусть они попытаются обосновать обвинения! Вы сказали, что он является офицером ГРУ? Ну, хорошо. На основании чего вы так решили? Может быть, он сам вам рассказал? Или жертва узнала своего бывшего офицера?» — обрушил на британцев Кедми шквал неудобных вопросов.

Несмотря на то, что на родине Сергей Скрипаль осужден за государственную измену, Москва намерена добиться истины в деле о его отравлении, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. Однако официальный Лондон в установлении правды не заинтересован и предпочитает использовать инцидент с отравлением экс-офицера ГРУ и его дочери Юлии в качестве инструмента давления на Кремль. Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов, пишет НСН, поддерживает позицию Смоленской площади и открыто обвиняет британские спецслужбы во вбросе дезинформации.