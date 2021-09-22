Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 12:43
12:43
Общество
Ученые из Копенгагена вычислили время появления сибирских пород собак
12:39
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Иван Краско пришел на шоу «Пусть говорят»
12:38
Общество
Нижегородский чиновник получил взятку автомобилем «УАЗ Патриот»
12:36
Общество
Двух человек спасли из горящей квартиры в Бугуруслане
12:25
Политика
Печенье закончилось: зачем США потребовали от РФ увеличить поставки газа через Украину
12:25
Происшествия
Одинокий пенсионер заживо сгорел при пожаре из-за курения под Калининградом
12:22
Экономика
Аналитик Филиппов: Развитие транспортной инфраструктуры Петербурга — приоритет Беглова
12:21
Общество
Более трех миллионов медицинских исследований обработали в Москве с помощью нейросети
12:21
Происшествия
В красноярском техникуме рассказали о характере планировавшего расправу студента
12:20
Экономика
Россия захватывает мир не силой оружия, а поставками продовольствия
Все новости

Авиакомпания Utair обновила правила перевоза животных в салонах самолета
Общество
Авиакомпания Utair обновила правила перевоза животных в салонах самолета
pexels.com

Москва, 22 сентября. Клиенты авиакомпании Utair смогут перевозить собак и кошек в пассажирских креслах, сообщила пресс-служба перевозчика.

Перевозчик принял решение ввести новые возможности для путешествующих с животными. Уже с сентября туристы смогут перевозить своих питомцев на соседних креслах.

«Чтобы забронировать кресло для кошки или собаки, во время покупки пассажир должен оформить билет на два места: для себя и животного», — сказано в сообщении.

Для того чтобы на протяжении полета питомец был в безопасности, его нужно поместить в контейнер определенных размеров. Кроме того, в нем должно быть надежное запирающее устройство. Переноску во время перелета нужно надежно закрепить ремнями безопасности.

Не так давно в московском аэропорту Домодедово произошло ЧП. В самолете, следовавшем из Москвы в Симферополь, потеряли собаку по кличке Ева. По словам работников воздушной гавани, животное не покидало пределы аэропорта. Его удалось найти благодаря запаху с толстовки ее хозяйки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Авиакомпания Utair обновила правила перевоза животных в салонах самолета
самолет животные utair
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru