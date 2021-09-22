Авиакомпания Utair обновила правила перевоза животных в салонах самолета

Перевозчик принял решение ввести новые возможности для путешествующих с животными. Уже с сентября туристы смогут перевозить своих питомцев на соседних креслах.

«Чтобы забронировать кресло для кошки или собаки, во время покупки пассажир должен оформить билет на два места: для себя и животного», — сказано в сообщении.

Для того чтобы на протяжении полета питомец был в безопасности, его нужно поместить в контейнер определенных размеров. Кроме того, в нем должно быть надежное запирающее устройство. Переноску во время перелета нужно надежно закрепить ремнями безопасности.

Не так давно в московском аэропорту Домодедово произошло ЧП. В самолете, следовавшем из Москвы в Симферополь, потеряли собаку по кличке Ева. По словам работников воздушной гавани, животное не покидало пределы аэропорта. Его удалось найти благодаря запаху с толстовки ее хозяйки.