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«Попытка демонстративного убийства»: офис Зеленского прокомментировал нападение на Шефира

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 12:07
Политика
«Попытка демонстративного убийства»: офис Зеленского прокомментировал нападение на Шефира
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Киев, 22 сентября. Покушение на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира — это попытка убийства ключевого члена команды, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк в комментарии прессе заявил, что произошедшее 22 сентября нападение с применением автоматического огнестрельного оружия нельзя квалифицировать никак, кроме попытки политического убийства. Причем это убийство должно было носить яркий демонстративный характер, подчеркнул Подоляк.

«Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды», — прокомментировал происшествие чиновник.

Сергей Шефир — давний соратник Зеленского и совладелец студии «Квартал 95». Утром 22 сентября неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по его автомобилю и тяжело ранил водителя. Зеленскому уже доложили о происшествии.

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