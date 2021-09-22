Отказ от вакцинации может спровоцировать массовое закрытие школ на Украине

Киев, 22 сентября. Украинские власти планируют закрывать школы, в которых привитых педагогов менее 80%. Учителя на Украине выражают крайнее негодование намерением Киева ввести обязательную вакцинацию, сообщает издание «Новороссия».

Именно так сотрудники сферы образования понимают постановление государственной власти о закрытии с 23 сентября школ, где персонал привит менее чем на 80%.

Закрытие учебных заведений будет означать невыплату заработной платы педагогам до того момента, когда вакцинация будет доведена до обозначенного уровня. Кроме этого, школьники вынуждены будут сидеть дома, не получая образовательных услуг. Конечно, такой перспективой крайне недовольны как учителя, так и родители.

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