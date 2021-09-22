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Небензя исключил обсуждение в Совбезе ООН вопроса о снятии санкций с талибов

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 12:01
Политика
Небензя исключил обсуждение в Совбезе ООН вопроса о снятии санкций с талибов
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Москва, 22 сентября. Совет Безопасности ООН не обсуждает вопрос о снятии санкций с движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Постоянный представитель России при организации Василий Небензя ответил на вопрос журналистов о возможном снятии санкций ООН с талибов.

«Тема снятия санкций, введенных в отношении талибов по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас», — ответил дипломат.

Небензя уверен, что этот вопрос рано или поздно придется решить, однако такие темы не следует брать с наскоком. По его словам, ООН исходит из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что председатель временного правительства Афганистана мулла Мохаммад Хасан Ахунд провел встречу с делегациями из России, Китая и Пакистана. Российскую сторону представлял спецпосланник по Афганистану Замир Кабулов.

Национальная служба новостей сообщала, что талибы заявили о намерении выступить на Генассамблее ООН. Международная организация получила соответствующий запрос 20 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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