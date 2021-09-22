Силуанов: налоговая нагрузка «Газпрома» не увеличится из-за высоких цен в ЕС

Москва, 22 сентября. Глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил, что спотовые цены на газ отличаются от контрактных, по которым работает «Газпром».

Российская компания, занимающаяся экспортом топлива, не будет платить больше налогов из-за рекордного роста стоимости газа в Европе, отметил Силуанов. Он подчеркнул, что «Газпром» поставляет энергоресурс по долгосрочным контрактам, цены в которых значительно ниже спотовых. При этом взлет стоимости сырья не учитывается в прогнозе доходов бюджета РФ.

«В наших налоговых инициативах это не предусмотрено», — цитирует министра ТАСС.

Специалисты предполагают, что дефицит газа на европейском рынке будет ощущаться до окончания холодов. Такой прогноз, в частности, озвучивал эксперт по энергетике, бывший украинский советник Карел Гирман.

Если будет совсем плохо, руководители европейских стран начнут дружно звонить президенту РФ Владимиру Путину, умолять его, упрашивать, чтобы он открыл все возможные трубы. Такое мнение экономиста Сергея Алексашенко приводит INFOX.