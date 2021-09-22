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Украинские полицейские разыскивают стрелявших в помощника Зеленского
Происшествия
Украинские полицейские разыскивают стрелявших в помощника Зеленского
wikipedia.org  /  Panoramiо / CC BY-SA 3.0

Киев, 22 сентября. Украинские правоохранители проводят специальную операцию по розыску стрелявших в помощника президента Украины Сергея Шефира, сообщили представители МВД.

Сотрудники ведомства подтвердили тот факт, что машина первого помощника украинского президента Владимира Зеленского была обстреляна под Киевом.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко ранее проинформировал, что в Шефира стреляли возле поселка Лесники. В результате нападения был ранен водитель, в него попали три пули. Его состояние оценивается как тяжелое. Сам помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир в результате покушения неизвестных не пострадал.

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