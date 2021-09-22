Программу льготной ипотеки распространят на индивидуальное жилищное строительство

Москва, 22 сентября. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) планируется внести в программу льготного жилищного кредитования по ставке 7% годовых.

Соответствующая мера указана в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы. Он предполагает увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии компании ДОМ.РФ. Они пойдут на возмещение банкам недополученных доходов по ипотеке, оформленной гражданами по ставке 7% годовых, пишет ТАСС.

В 2022 году сумма будет увеличена на 21,1 млрд рублей, в 2023 году — на 19 млрд рублей. Мера связана с продлением действия программы по 1 июля 2022 года, а также с расширением условий программы в части распространения на ИЖС.

Программа жилищного кредитования в июле была продлена на новых условиях. Кроме повышения ставки по кредиту, его максимальная сумма составляет 3 млрд рублей. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости.

Всего за 17 месяцев российские банки на 90% использовали средства программы льготной ипотеки. Между тем по итогам августа количество выданных кредитных средств на ипотеку сократилось на 21,4%, пишет «ФедералПресс».