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Владимиру Зеленскому сообщили о покушении на его помощника

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 11:49
Политика
Владимиру Зеленскому сообщили о покушении на его помощника
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 22 сентября. Президента Украины Владимира Зеленского уведомили о том, что на его помощника Сергея Шефира было совершено покушение. Реакция политика пока неизвестна.

Происшествие случилось 22 сентября под Киевом. Неизвестный открыл огонь по машине советника главы государства. Народный депутат Евгений Шевченко позже сообщил, что нападавший попал в водителя. Он получил три пули и был доставлен в больницу.

Шефир связан с Владимиром Зеленском еще со времен работы президента в студии «Квартал 95». Он является совладельцем компании.

Информацию о нападении подтвердили в МВД Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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