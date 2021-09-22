Якутские ученые запустили стартап по производству боксов для переработки пластика

Исследователи из Якутии уже несколько лет наблюдают за насекомыми-«пластикоедами». Недавно ученые запустили масштабный стартап по производству боксов для экологичной переработки полистирола.

Основной компонент — личинки жуков из семейства чернотелки вида Zophobos morio и опарыши большой восковой моли Galleria mellonella. Эти виды насекомых способны переваривать полистирол. 300 червей могут утилизировать 50 граммов полистирола за три дня. Этого достаточно для переработки небольших пластиковых отходов, которые мы используем в повседневной жизни. Колонии насекомых размещают в боксах, так что кроме необычного способа переработки полистирола хозяева «утилизаторов» получат в свое полноправное владение целую личиночную ферму.

«В идеале будет три бокса, которые будут поставлены в виде этажей, и человек будет время от времени бросать туда пищевые отходы свои — яблоко, остатки от хлеба и полистирольные ошметки, пенопласт. Полистирол входит в один из пяти самых распространенных пластиков на планете, поэтому в идеале это должно происходить таким образом. Человек, конечно же, будет следить за своей колонией», — поясняет ученый-биолог и руководитель проекта Евгений Попов.

Террариум и мини-завод по переработке пластика в одной коробке — лишь промежуточный результат исследований. Ученые мечтают создать спрей на основе ферментов насекомых, способный утилизировать пластик без участия живых опарышей.

«Наша цель — выделить бактерию, которая будет без участия личинок и мучника прямым путем наноситься на пластик. Есть же гель или спрей, которым мы каждый день в супермаркете или дома обрабатываем руки. Такой спрей хотим сделать из бактерий или из их ферментов, которым опрыскиваешь пластик, и он плавится», — рассказывает заводчик кормовых насекомых Иван Сокольников.

Сейчас ученые ждут регистрации патента своей разработки. Пока изобретение якутских ученых не имеет аналогов в мире.