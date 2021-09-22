Глава Минэкономразвития спрогнозировал рост экономики РФ до 2030 года

Москва, 22 сентября. Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил собственное видение развития России в нынешнем десятилетии.

Россия продолжит развиваться в сфере экономики даже без реализации каких-либо правительственных программ, полагают в министерстве. Дополнительные решения принимаются для достижения целевого показателя выше 3%. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Инерционный темп роста экономики РФ до 2030 года может составить чуть больше 2% в год», — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что ключевым условием экономического роста выступает планомерное повышение доходов населения. В Минэкономразвития полагают, что для этого необходимо сокращать безработицу и способствовать снижению доли неформальной занятости.

Решетников ранее рассказывал о мерах поддержки, которые государство предоставляет малому и среднему бизнесу в России. По его сведениям, объем задолженности по действующей программе кредитования МСП составляет 1,2 трлн рублей.