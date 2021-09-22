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Бойцы ВСУ провели учебные стрельбы из реактивных систем «Ураган» рядом с Крымом

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 11:42
Армия
Бойцы ВСУ провели учебные стрельбы из реактивных систем «Ураган» рядом с Крымом
mil.gov.ua  /  Пресс-служба Министерства обороны Украны

Киев, 22 сентября. Бойцы ВСУ провели учебные стрельбы у границ с Крымом из реактивных систем залпового огня «Ураган». Огонь установок наводили при помощи беспилотников.

О ходе учений сообщили представители пресс-центра командования объединенных сил вооруженных сил Украины.

«Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск, которая выполняет боевые задачи на административной границе», — указали представители ведомства на странице в Facebook.

В пресс-службе отметили, что стрельбы провели по целям, имитирующим пехоту и бронетехнику условного врага, находящегося в 30 километрах от места запуска. По легенде учений первая волна наступления не сумела преодолеть минные заграждения, а операторы беспилотников обнаружили в тылу противника резервы. После этого, по тревоге были подняты бойцы ВСУ и расчет РСЗО, которые нанесли удар по условным целям.

Ранее минобороны Украины сообщило, что во Львовской области стартовали военные учения ВСУ и ВС США Rapid Trident — 2021. Маневры продлятся до 1 октября. К тренировкам привлекут порядка 6000 военнослужащих.

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