Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 сентября 12:42
12:39
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Иван Краско пришел на шоу «Пусть говорят»
12:38
Общество
Нижегородский чиновник получил взятку автомобилем «УАЗ Патриот»
12:36
Общество
Двух человек спасли из горящей квартиры в Бугуруслане
12:25
Политика
Печенье закончилось: зачем США потребовали от РФ увеличить поставки газа через Украину
12:25
Происшествия
Одинокий пенсионер заживо сгорел при пожаре из-за курения под Калининградом
12:22
Экономика
Аналитик Филиппов: Развитие транспортной инфраструктуры Петербурга — приоритет Беглова
12:21
Общество
Более трех миллионов медицинских исследований обработали в Москве с помощью нейросети
12:21
Происшествия
В красноярском техникуме рассказали о характере планировавшего расправу студента
12:20
Экономика
Россия захватывает мир не силой оружия, а поставками продовольствия
12:20
Политика
Лидер «Слуги народа» озвучил три основные версии покушения на помощника Зеленского Шефира
Все новости

Презентация дизайна финала Лиги чемпионов — 2022 состоялась в Петербурге

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 11:36
Спорт
Презентация дизайна финала Лиги чемпионов — 2022 состоялась в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 22 сентября. Дизайн финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге, представили на презентации в Северной столице.

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Петербурге Алексей Сорокин отметил в беседе с журналистами, что дизайн должен отражать культурное наследие города и страны, в которой проходит матч. Создателем визуальной части на этот раз выступил современный художник Максим Жестков, который сотрудничал с Эрмитажем.

«Наш [дизайн] вдохновлен двумя мощнейшими направлениями в российской и советской живописи — это абстракционизм и супрематизм», — отметил Сорокин.

Презентация дизайна финала Лиги чемпионов — 2022 состоялась в Петербурге
ТАСС  / Демьянчук Александр

По его словам, в изображениях можно увидеть «нотки Малевича и Кандинского». Кроме того, создатели не забыли о важных архитектурных элементах города на Неве, например о Дворцовом мосте, Медном всаднике или Лахта-центре. Глава оргкомитета выразил надежду, что дизайн финала Лиги чемпионов хорошо отражает современный настрой жителей Северной столицы.

Ранее в Петербурге показали логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года. Создатели эмблемы вдохновлялись русским авангардом.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Презентация дизайна финала Лиги чемпионов — 2022 состоялась в Петербурге
петербург лига чемпионов дизайн
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru