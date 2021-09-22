Презентация дизайна финала Лиги чемпионов — 2022 состоялась в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 сентября. Дизайн финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге, представили на презентации в Северной столице.

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Петербурге Алексей Сорокин отметил в беседе с журналистами, что дизайн должен отражать культурное наследие города и страны, в которой проходит матч. Создателем визуальной части на этот раз выступил современный художник Максим Жестков, который сотрудничал с Эрмитажем.

«Наш [дизайн] вдохновлен двумя мощнейшими направлениями в российской и советской живописи — это абстракционизм и супрематизм», — отметил Сорокин.

ТАСС / Демьянчук Александр

По его словам, в изображениях можно увидеть «нотки Малевича и Кандинского». Кроме того, создатели не забыли о важных архитектурных элементах города на Неве, например о Дворцовом мосте, Медном всаднике или Лахта-центре. Глава оргкомитета выразил надежду, что дизайн финала Лиги чемпионов хорошо отражает современный настрой жителей Северной столицы.

Ранее в Петербурге показали логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года. Создатели эмблемы вдохновлялись русским авангардом.