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Sohu: российский «Циркон» положит конец господству авианосцев ВМС США
Армия
Sohu: российский «Циркон» положит конец господству авианосцев ВМС США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 22 сентября. Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для авианосцев ВМС США. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что уже в 2022 году российский флот примет на вооружение ракету «Циркон», которая предназначена для поражения надводных кораблей противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также наземных военных объектов, передает «ПолитРоссия».

Точные характеристики «Циркона» держатся в тайне. Однако эксперты предполагают, что радиус эффективного применения ракеты может составлять более тысячи километров. Летом 2021 года состоялись испытания «Циркона». Ракета уничтожила цель на расстоянии 350 километров. При этом скорость ее полета равнялась семи числам Маха.

«Удар на такой огромной скорости наносит сокрушительный урон, даже если боеголовка не взорвется», — говорится в публикации.

Обозреватели Sohu отмечают, что США сделали ставку не на скорость, а на стелс-технологии. «Невидимые» ракеты, по замыслу конструкторов, должны «обмануть» средства ПВО противника. При этом китайские специалисты выражают уверенность, что Москва одержит верх над Вашингтоном в битве скорости против стелс-технологий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» в скором времени встанут на боевое дежурство российской армии. Кроме того, глава государства отмечал, что к настоящему моменту доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%, передает RT.

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россия сша циркон авианосцы
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