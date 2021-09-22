«Очень грустно, что мы его потеряли»: Синтия Никсон отреагировала на смерть Уилли Гарсона

Печальная новость о смерти исполнителя роли Стэнфорда Блэтча в сериале и фильмах «Секс в большом городе» Уилли Гарсона стала известна 22 сентября. Актер продолжительное время боролся с раком. Несмотря на это, неизвестно, является ли онкологическое заболевание истинной причиной смерти Гарсона.

Исполнительница роли Миранды в «Сексе в большом городе» Синтия Никсон отреагировала на смерть 57-летнего актера, с которым она на протяжении шести лет снималась в сериале, а затем и в одноименных фильмах про четырех лучших подруг. В своем Instagram актриса выразила сожаление по поводу смерти коллеги по съемкам и хорошего друга:

«До глубины души, очень грустно, что мы потеряли Уилли Гарсона. Мы все его любили и обожали с ним работать. Он был бесконечно забавным на экране и в реальной жизни. Он был источником света, дружбы и знаний шоу-бизнеса. Он всегда был настоящим профессионалом. Я искренне сочувствую его сыну, Натану Гарсону. Натан, я надеюсь, ты знаешь, как сильно он любил тебя и как гордился тем, что был твоим отцом».

Уилли Гарсон должен был вновь перевоплотиться во всеми известного персонажа в продолжении истории, где снимется и Синтия Никсон. Планировалось, что лента увидит свет в конце этого года. Теперь, скорее всего, сценаристам придется многое менять в сюжете нового фильма.

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