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Аналитики RAND сообщили о желании Байдена подтолкнуть к «демократии» постсоветские страны
Политика
Аналитики RAND сообщили о желании Байдена подтолкнуть к «демократии» постсоветские страны
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 22 сентября. Предстоящий в декабре «Саммит за демократию» является для президента США Джо Байдена крайне важным событием. Об этом рассказали аналитики исследовательского центра RAND.

После вывода войск из Афганистана американский лидер намерен направить силы на постсоветское пространство. Он хочет подтолкнуть к «демократии» эти государства, процитировали экспертов центра журналисты «ПолитРоссии».

«После беспорядочного вывода войск из Афганистана президент Байден может быть готов обратить свое внимание на более воодушевляющее событие в своем календаре: “Саммит за демократию”», — уточнили в исследовательской организации.

Лидер Соединенных Штатов намерен бороться с российской стороной за влияние в постсоветском пространстве. Ожидаемые зимой переговоры станут точкой отсчета в этой схватке, сообщили в RAND.

Ранее стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон и Джо Байден договорились между собой о политике в отношении России и Китая. Стороны отметили, что в основе подхода к Москве и Пекину должны лежать единые ценности Лондона и Вашингтона.

Джонсон заявил, что с нетерпением ждет «Саммита за демократию». Встреча будет способствовать осуществлению международных действий, процитировали премьера на НСН.

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россия сша байден
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