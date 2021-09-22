Конфуз Байдена на выступлении в ООН возмутил пользователей Twitter

Вашингтон, 22 сентября. Президент США Джо Байден перепутал названия Соединенных Штатов и Организации Объединенных Наций во время выступления в Генассамблее ООН. Конфуз привел в ярость многих американцев.

Видео в фрагментом возмутительной, по мнению американцев, оплошности, опубликовал официальный аккаунт RNC Research. Американский политик в пафосной речи попытался рассказать, как дух международного сотрудничества отпечатался в ДНК ООН, но допустил ошибку, обернувшуюся скандалом в социальных сетях.

«Это отпечаталось в нашей ДНК как нации и, что особенно важно, в ДНК этого института — Соединенных Штатов Америки», — заявил американский лидер, перепутав США и ООН.

Joe Biden confuses the United Nations with “the United States.” pic.twitter.com/NzUbWiylYQ — RNC Research (@RNCResearch) September 21, 2021

На ошибку обратили внимание не только рядовые американцы, но и заметные политические деятели. Кандидат в депутаты Конгресса США от Республиканской партии Антонио Питокко подверг публичной критике президента, заявив, что тот позорит собственную страну.

«У нас нет ни малейшего шанса быть воспринятыми серьезно, пока этот парень находится у руля. Байден выглядит потерянным» , — написал республиканец.

Для простых американских обывателей регулярные оговорки президента, получившего прозвище «сонный Джо» от экс-президента Дональда Трампа за свою манеру речи и постоянные ошибки, выступление в ООН стало поводом в очередной раз поупражняться в остроумии.

«Еще одно забытое имя в списке Байдена... включая его собственное», — написал мужчина по имени Стивен Паркер.

«Соединенные Штаты, Объединенные Нации, «Объединенные Авиалинии» (компания United Airlines. — Прим. ред.)... Похоже, этому парню все едино», — пошутил Bidens18wheeler.

Некоторые американцы попытались образумить набросившихся на Байдена с критикой пользователей, напомнив им о последнем выступлении Трампа перед Генеральной ассамблеей. Однако общий тон всех комментариев все равно оставался пессимистичным и ироническим.

«Просто напоминаю: когда Трамп последний раз выступал в ООН, мировые лидеры в голос смеялись над ним», — попытался осадить читателей CollinOwtKrazi.

Однако оговорка оказалась далеко не самой большой проблемой выступления Байдена. По наблюдениям авторов консервативного портала Fox News, выступление американского лидера оказалось совершенно оторванным от реальности и позорящим США на международной арене. Так, например, Байден призвал человечество к солидарности в борьбе с «глобальными вызовами» вроде глобального потепления, пишет НСН.