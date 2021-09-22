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Глава крымских татар Умеров заявил о «глубокой ошибке» Эрдогана

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 11:20
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Политика
Глава крымских татар Умеров заявил о «глубокой ошибке» Эрдогана
facebook.com  /  Эйваз Умеров

Симферополь, 22 сентября. Турецкий президент в очередной раз совершил ошибку, озвучив позицию по Крыму. Об этом сказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Он также отказался признавать российский статус полуострова и потребовал усилить защиту прав крымских татар.

«Власти Турции настаивают и дальше на украинской субъектности Крыма, продолжая повторять свою глубокую геополитическую ошибку», — сказал Эйваз Умеров РИА Новости.

Признание Турцией российского статуса Крыма дало бы новый виток отношениям Анкары и Москвы. Однако Эрдоган пока не хочет слушать крымчан, включая татар, права которых он якобы пытается защитить.

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татары турция эрдоган крым
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