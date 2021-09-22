Размер пенсии Лолиты Милявской в два раза меньше, чем у Пугачевой

Москва, 22 сентября. Популярная певица Лолита Милявская рассказала о своей пенсии. Она в отличие от коллеги Аллы Пугачевой получает в два раза меньше. Пенсия Примадонна составляет 46 тысяч рублей.

Сама Милявская честно сообщила, что получает от государства 23 тысячи рублей. У Пугачевой размер пенсии больше за счет званий. Поскольку исполнительница хита «Позови меня с собой» является народной артисткой СССР, она получает больше.

Лолита признается, что не видит пользы от званий. По ее словам, звания — это «всего лишь прибавка к пенсии», пишет Teleprogrmma.pro.

«Сейчас я отказываюсь от ненужных мне концертов. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала писать на себя характеристику. Я не люблю быть обязанной. Эти все звания — они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях», — пояснила 57-летняя певица в эфире шоу «Антонимы».

Лолита Милявская прекрасно общается с Аллой Пугачевой. Именно ей артистка и ее бывший муж Филипп Киркоров доверили объявить о разводе. Артисты позвонили певице, которая вела программу «Лолита. Без комплексов», с просьбой тактично объявить о расставании пары.