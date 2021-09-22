Сергей Вершинин обсудил ситуацию в Афганистане с замгенсека ООН

Нью-Йорк, 22 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел переговоры с замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Встреча состоялась на площадке 76-й сессии Генассамблеи ООН. Стороны обсудили региональные конфликты, включая сложившуюся ситуацию на территории Афганистана.

Обстановка в азиатской стране начала накаляться после вывода американского военного контингента. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ранее заявил, что действия США могут привести к гуманитарной катастрофе в Афганистане. По его мнению, Вашингтон необходимо призвать к ответственности, поскольку он оставил страну в диком состоянии.