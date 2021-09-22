Сериал Netflix «Ход королевы» не получит продолжения

Лос-Анджелес, 22 сентября. Создатели популярного сериала «Ход королевы», выпущенного на стриминговой платформе Netflix, отказались снимать продолжение проекта.

Несмотря на большую популярность среди зрителей, история шахматистки Бет Хармон не будет рассказываться дальше в новых сериях или полнометражном фильме. Об этом сообщили изданию Deadline постановщик «Хода королевы» Скотт Фрэнк и продюсер Уилльям Хорберг.

«Я боюсь, что если мы попытаемся рассказать побольше, то испортим то, что уже рассказали», — пояснил режиссер.

Авторы сериала ищут новую историю, которую, по их словам, можно было бы воплотить на экране «с той же страстью», что и «Ход королевы». При этом создатели хотели бы снова поработать с исполнительницей роли Бет Хармон Аней Тейлор-Джой, пишет «Культуромания».

Сериал «Ход королевы» ранее получил сразу семь премий Creative Arts Emmy Awards в США. Проекту, в том числе, присудили призы за операторскую работу, грим и прически, а также за старания художника-постановщика.