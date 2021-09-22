В Петербурге умер знаменитый дворовый пес по кличке Мишка

Много лет пес жил в Северной столице и успел стать своеобразной достопримечательностью Центрального района. Горожане, узнав о смерти своего любимца, несут цветы к его будке на Парадной улице.

По словам петербуржцев, возраст Мишки составлял не менее 20 лет. Причина его смерти неизвестна, но многие предполагают, что пес просто умер от старости. Жители района любили Мишку, носили ему теплые вещи и еду, однажды даже построили для него дом — будку, которую в итоге даже нанесли на карты Google. После кончины собаки к ее конуре неравнодушные принесли цветы. Редакция ФАН присоединяется к соболезнованиям и желает Мишке обрести покой и спокойствие на небесах.