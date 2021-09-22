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Проекты тюменских энергетиков победили на международном конкурсе
Экономика
Проекты тюменских энергетиков победили на международном конкурсе
krasfair.ru  /  Сибирский энергетический форум

Ханты-Мансийск, 22 сентября. Компания «Россети Тюмень» получила два лауреатских диплома Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок по развитию и освоению Арктики и континентального шельфа. 

На первое и второе места жюри поставило проекты по цифровому контролю электроснабжения и повышению экологической безопасности энергетических объектов, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news. Оба проекта-победителя направлены на повышение эффективности управления электросетевым комплексом, в том числе в условиях Арктики.

На международный конкурс нынешнего года пришло более 60 заявок от крупнейших компаний отечественного топливно-энергетического комплекса — «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла». Свои проекты прислали ведущие федеральные НИИ, инжиниринговые и логистические компании. Экспертное жюри оценивало не только степень новизны проектов, но и технологическую уникальность, экономическую эффективность предоставленных работ.

Победу проектам компании «Россети Тюмень» обеспечило то, что она придерживается практики разработки и применения в работе только инновационных решений и технологий. Концепция неоднократно приводила предприятие к победам. Например, в 2020 году победу в международном конкурсе одержали два проекта энергетиков, связанные с совершенствованием системы менеджмента и повышением надежности функционирования энергооборудования.

Ранее ФАН рассказывал о конкурсе «Лидеры России». В треке «Здравоохранение» в число финалистов вошли три жителя Югры.

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арктика энергетика
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