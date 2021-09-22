Эфир: Нужны ли российской экономике миллионы мигрантов

В среду, 22 сентября, с 16:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» эксперты обсуждают миграционную политику в России и новое мобильное приложение, которое поможет выделять трудовых мигрантов из общей массы рабочих.

В России в 2021 году зарегистрировано 6,5 млн мигрантов, прибывших к нам из ближнего зарубежья: Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Украины.

Насколько важен их вклад в развитие российской экономики? Несет ли такое количество мигрантов угрозу нашей стране?

Зачем нужно мобильное приложение для мигрантов? Почему их нужно выделять из общей массы наемных рабочих?

Можем ли мы обойтись своими силами — без помощи мигрантов?

Почему россияне жалуются на отсутствие работы, но не занимают вакансии, которые предлагает местный бизнес?

Почему мигранты позволяют себе массовые драки? Почему их сразу не высылают за совершение административных проступков? Какова доля тяжких преступлений, совершаемых мигрантами?

На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечают приглашенные эксперты.