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Сильнейшее землетрясение за последние десятилетия произошло в Австралии

  /   Обновлено: 22 сентября 2021 11:12
Общество

Землетрясение было зафиксировано в штате Виктория. По данным сейсмологов, эпицентр находился в горах в 180 километрах от Мельбурна, однако до города дошла волна магнитудой 5.9 баллов.

В результате сейсмической активности в Мельбурне и его пригородах получили повреждения 46 строений, разрушена часть дорожного полотна, более 36 тысяч жителей остались без электричества. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщают ученые, подземные толчки были очень мощными для этого региона, последний раз подобное явление на юго-востоке континента наблюдалось более 20 лет назад. Однако существует вероятность, что за этим землетрясением может последовать другое, более сильное.

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австралия землетрясение природа сейсмическая активность
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