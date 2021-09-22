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Дефицит твердых сортов пшеницы грозит ростом стоимости макарон
Экономика
Дефицит твердых сортов пшеницы грозит ростом стоимости макарон
pixabay.com

Москва, 22 сентября. Российские фабрики по производству макаронных изделий столкнулись с перебоями в поставках твердых сортов пшеницы. Кроме того, на рынке наблюдается повышение стоимости материалов.

Сейчас производители усиленно ищут возможности поставки пшеницы, так как старых запасов для выпуска продукции хватит лишь до конца текущего года. Паническое настроение на макаронных фабриках вызывает и резкий скачок цены на сырье.

«Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тыс. рублей за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32 тыс. — 38 тыс. рублей», — цитирует «ФедералПресс» Валерия Покорняка, владельца холдинга «Алтан», управляющего «Поспелихинской макаронной фабрикой», которая находится в Алтайском крае.

Сложившаяся ситуация может негативно повлиять на конечные цены продукции, предупредили участники рынка. Они также указали на тот, что значительные объемы зерна из регионов вывозятся в Казахстан, пишет «Интерфакс».

Экспортные пошлины на российскую пшеницу демонстрируют рост уже десятую неделю подряд. Об этом свидетельствует статистика Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

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