NI: заявление России о желании купить Checkmate для ВКС РФ стало неожиданностью

Вашингтон, 22 сентября. Российское военное руководство изменило планы на новейший легкий истребитель Су-75 Checkmate, что стало полной неожиданностью, заявили американские аналитики.

Разрабатываемая в РФ крылатая машина, оснащенная одним двигателем, была впервые показана широкой публике в ходе международного авиасалона МАКС-2021. Изначально российская корпорация «Ростех» намеревалась поставлять самолет исключительно на экспорт, однако планы изменились, отметил журналист из США Марк Эпископос в своей статье для портала The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, вскоре Checkmate может появиться на вооружении ВКС РФ.

Министерство обороны России рассматривает возможность приобретения Су-75, рассказал заместитель российского премьер-министра Юрий Борисов, слова которого приводит Эпископос. Аналитик отметил, что замглавы Правительства России сделал весьма неожиданное заявление, так как изначально Ростех был нацелен на экспорт крылатой машины, а не на внутренний рынок. Борисов уточнил, что покупка Checkmate российским оборонным ведомством окажет положительное влияние на экспортный потенциал истребителя, так как интерес зарубежных покупателей к самолету, используемому ВКС РФ, будет гораздо выше.

«Иностранные заказчики всегда заинтересованы в том, чтобы знать, используют ли национальные вооруженные силы страны военные технологии, которые предлагаются на экспорт», — отметил заместитель премьер-министра.

Checkmate представляет собой легкий стелс-истребитель пятого поколения, оснащенный одной силовой установкой, отметил Эпископос. Самолет обладает внушительной скоростью и максимальным радиусом действия, достигающим 1500 километров. Кроме того, Су-75 имеет богатый арсенал ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также различных управляемых и неуправляемых бомб. Новейшее творение Ростеха является «рабочей лошадкой», обладающей впечатляющими характеристиками и всеми необходимыми системами, присущими истребителю пятого поколения, подчеркнул автор публикации. Так как инженеры не стали оснащать его ничем лишним, Checkmate будет обладать крайне низкой стоимостью, которая не превысит 30 миллионов долларов за единицу, что сделает Су-75 значительно дешевле чем, к примеру, французский Rafale, уточнил аналитик.

При всех своих достоинствах, Су-75 до сих пор не был заказан ни одним государством, напомнил Эпископос. Он согласился с мнением Борисова, который объяснил это отсутствием самолета на вооружении ВКС РФ. Эксперт уточнил, что тот же Су-30, активно продаваемый Россией на экспорт, был сделан на базе всемирно известного и успевшего хорошо себя зарекомендовать Су-27, однако Су-75 представляет собой совершенно новую конструкцию, которая еще не была опробована. Другие страны хотят посмотреть, как истребитель будет себя вести в российских войсках, чтобы оценить все риски и принять решение о покупке, резюмировал он.

Ранее коллега Эпископоса Тревор Филсет высказал свое мнение о новейшем российском истребителе Checkmate. По его словам, особая конструкция Су-75 говорит о том, что им могут заинтересоваться в ВМФ РФ, так как крылатая машина отлично подойдет на роль палубного истребителя для авианосца «Адмирал Кузнецов».

Кроме того, руководитель Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российское правительство намерено самостоятельно профинансировать программу разработки Checkmate без привлечения иностранных инвестиций, передает телеканал «360». Тем не менее, уточнил он, зарубежные инвесторы получат возможность вложиться в создание самолета.